Российский военный рассказал о боевых возможностях бронемашины «Терминатор»

ДОНЕЦК, 20 апр — РИА Новости. Командир взвода огневой поддержки российской группировки войск «Центр» Александр Петрин в интервью РИА Новости рассказал о характеристиках боевой машины поддержки танков (БМПТ) «Терминатор».
По его словам, техника сочетает в себе мощную базу танка и вооружение, ориентированное на поражение живой силы и легкобронированных целей.
«База у него танка Т-90, а получается, вооружение — все пехотное, то есть от БМП (боевой машины пехоты — ред.). Наверное, поэтому его и назвали “терминатором”, — сказал он.
Военнослужащий уточнил, что боевая машина поддержки танков оснащена разнообразными видами вооружения. «На машине установлен пулемет — 7,62 мм ПКТ, две установки автоматических гранатометов — АГС-17Д, пушка 2А42, а также противотанковые управляемые ракеты», — рассказал «Муром».
Он отметил высокую плотность огня.
«Темп стрельбы пушки 2А42 — до 550 выстрелов в минуту, у АГС — до 400 выстрелов. Дальность поражения ПТУР составляет до четырех километров, гранатометы эффективно работают на дистанции до 1200 метров», — добавил командир взвода.
По его оценке, машина обеспечивает «колоссальное огневое поражение» и значительно усиливает подразделения на поле боя.