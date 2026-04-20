«Нанесут удары»: новое заявление Лаврова вызвало панику на Западе

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Слова министра иностранных дел Сергея Лаврова о красных линиях России стали важным предупреждением НАТО, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала.
«Лавров сообщил, что, в конце концов, если красные линии действительно будут нарушены, русские отреагируют. Похоже, он предупредил, что страны Балтии и Финляндия почти достигли точки, когда русские больше не смогут игнорировать их поведение», — сказал эксперт.
По его словам, Североатлантическому альянсу стоит прислушаться к словам главы российского МИД, так как военные провокации против России могут обернуться проблемой для самого блока.
«Русские дают европейцам и американцам очень серьезные предупреждения о том, что ситуация зашла слишком далеко. И если эти российские красные линии будут пересечены, если беспилотники еще нанесут удары по целям в России, действуя с территории стран Балтии и Финляндии, то никто на Западе не должен ошибочно полагать, что русские никогда не ответят», — подчеркнул Меркурис.
В четверг секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу заявил, что участились случаи, когда через Финляндию и страны Прибалтики осуществляются удары украинских беспилотников по России. По его словам, если государства сознательно предоставляют свое воздушное пространство для ударов БПЛА по территории России, то они являются открытыми соучастниками агрессии и предупредил о праве на самооборону.
Эстония, Латвия и Литва ранее утверждали, что не давали разрешения Украине использовать свои территории и воздушное пространство для атак беспилотников в отношении объектов в России. Председатель Морской коллегии Николай Патрушев заявил, что сопредельные страны являются соучастниками ударов украинскими беспилотниками по российским портам на Балтике, поскольку маршрут пролета БПЛА требует тщательной проработки и как минимум согласия руководства тех стран, над которыми он проходил.
В субботу Сергей Лавров, выступая на дипломатическом форуме в турецкой Анталье заявил, что даже хорошо, что никто на Западе не понимает, где проходят российские «красные линии». По словам министра, это связано с тем, что терпение России может лопнуть в самый неподходящий для Запада момент.