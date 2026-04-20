Россия вошла в десятку крупных экономик по доступности огурцов

Россия стала девятой среди крупных экономик по доступности огурцов.

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Россия стала девятой в мире по доступности огурцов среди крупных экономик — в среднем 217 рублей за килограмм, выяснило РИА Новости на основе открытых данных.

Агентство проанализировало стоимость килограмма огурцов в более чем 40 странах мира. В выборку вошли государства из «Большой двадцатки» и Евросоюза.

Самые низкие цены на огурцы зафиксированы в Саудовской Аравии — в среднем 64 рубля за килограмм, недалеко по стоимости ушли Индия — 79,4 рубля и Индонезия — 99,3 рубля. В топ-5 вошли также Аргентина (116,1 рубля) и Словения (154,3 рубля).

Примерно одинаково огурцы стоят в Турции (184,1 рубля), Чехии (187,7 рубля) и Мексике (192,2 рубля). Вслед за ними располагается по ценам Россия (217,3 рубля), а десятку стран с самыми дешевыми огурцами замыкает Финляндия (223,5 рубля).

«Россия входит в число стран с относительно доступными огурцами, прежде всего, за счёт высокой самообеспеченности и масштабного тепличного производства, что снижает зависимость от импорта и валютных колебаний. Огурцы воспринимаются как базовый продукт, поэтому ритейл удерживает минимальные наценки», — пояснил директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков.

В пределах 300 рублей можно найти килограмм огурцов в Испании (в среднем 232,9 рубля), Болгарии (260,9 рубля), Португалии (279,6 рубля), Италии (294,6 рубля) и Китае (299,5 рубля).

А уже в пределах 400 рублей — в Бразилии (308,4 рубля), на Мальте (344,2 рубля), Канаде (353,7 рубля), Словакии (354,5 рубля), Японии (357 рублей), Великобритании (357,2 рубля), Польше (372 рубля) и США (389 рублей).

При этом самые дорогие огурцы встречаются в Люксембурге (1402,9 рубля), Австралии (1032,2 рубля), Бельгии (931,5 рубля), Нидерландах (769,7 рубля) и Франции (746,3 рубля).

«В странах с самыми высокими ценами стоимость формируется под влиянием дорогой рабочей силы, высоких тарифов на энергию, жёсткого регулирования и значительной доли затрат на логистику и розницу. В экспортно ориентированных аграрных странах, таких как Нидерланды, внутренний рынок часто оказывается дороже из-за ориентации на премиальный сегмент», — объяснил эксперт «Финама».

