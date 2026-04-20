Дорогое удовольствие: Британия не задерживает российские суда из-за страха разориться

Британия не задерживает российские суда. И дело тут не в любви к Москве. Причина куда прозаичнее — деньги. Точнее, их огромные траты.

Источник: Life.ru

Как пишет The Times, Лондон просто боится разориться. Содержание одного арестованного корабля может обойтись налогоплательщикам в десятки миллионов фунтов. А в правительстве до сих пор не могут решить: кто будет платить? Какое министерство вытащит чековую книжку?

В пример газета приводит Ирландию. В 2023 году дублинская полиция арестовала сухогруз Matthew под флагом Панамы. На борту нашли кокаин на 157 млн евро. С тех пор прошло время, ирландцы заплатили круглую сумму за стоянку, охрану и обслуживание судна.

«Обслуживание, охрана и стоянка судна обошлись Дублину в 11,5 млн евро, что больше стоимости сухогруза», — констатирует издание.

А теперь представьте, что таких судов несколько. Кроме того, острый вопрос — что делать с экипажем. Главы МИД и МВД королевства Иветт Купер и Шабана Махмуд опасаются, что моряки с захваченных кораблей тут же попросят убежище в Британии.

Ранее The Daily Telegraph выдвигала другую версию: Лондон боится нарушить международное морское право. Для досмотра судна нужно преодолеть «высокий юридический порог». Чиновники обязаны доказывать, что корабль обходит санкции. А это бумажная волокита на месяцы. В итоге британские корабли ходят вокруг российских судов, но не трогают их.

Ранее Life.ru писал, что ВС США захватили иранское грузовое судно в Оманском заливе. Эсминец USS Spruance пробил дыру в машинном отделении, когда иранский экипаж отказался останавливаться. Сейчас корабль находится под контролем американских морпехов.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше