Грушко: российские военные учтут планы Франции по ядерному оружию

Российские военные при обновлении списка приоритетных целей на случай конфликта будут вынуждены учитывать намерения Франции размещать своё ядерное оружие на территории неядерных стран Европы.
«Очевидно, что наши военные будут вынуждены уделить этому моменту самое пристальное внимание в контексте обновления перечня приоритетных целей на случай серьёзного конфликта», — заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД России Александр Грушко.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал принципиальным учёт ядерных потенциалов Британии и Франции.
