Вице-спикер парламента Словакии заявил о риске покушения на Фицо в Киеве

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо подвергнется риску покушения, если поедет с визитом на Украину, заявил вице-спикер словацкого парламента Тибор Гашпар.
В конце февраля Владимир Зеленский провёл телефонный разговор с главой правительства Словакии и пригласил его в Киев, чтобы обсудить «имеющиеся вопросы». Гашпар отметил, что реакция Фицо была отрицательной.
«Премьер назвал подобные предложения неуместными и дал понять, что не планирует поездку в Киев, поскольку это было бы для него политически и с точки зрения безопасности неприемлемо. Одновременно он критиковал Зеленского за политическое давление, связанное с нефтью и энергетикой. Кроме того, ему не рекомендовали поездку в Киев по соображениям безопасности, где, по оценкам экспертов, мог бы существовать риск покушения на его жизнь», — сказал вице-спикер парламента, слова которого приводит РИА Новости.
Замглавы законодательного органа также обратил внимание на недавние слова Зеленского о премьер-министре Венгрии Викторе Орбане. Руководитель киевского режима заявлял, что знает адрес венгерского лидера.
По мнению Гашпара, это можно воспринимать как угрозу расправы над Орбаном. Вице-спикер считает, что Фицо должен учитывать это, если будет принимать решение о поездке в Киев.
Напомним, ранее Тибор Гашпар предупредил, что Братислава может заблокировать вступление Украины в Евросоюз, если конфликты со Словакией в сфере энергетики и военной помощи будут усиливаться.