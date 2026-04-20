Вице-спикер парламента Словакии заявил о риске покушения на Фицо в Киеве

Вице-спикер парламента Словакии Тибор Гашпар напомнил про слова Владимира Зеленского в адрес Виктора Орбана и предупредил Роберта Фицо об угрозе.

Источник: Аргументы и факты

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо подвергнется риску покушения, если поедет с визитом на Украину, заявил вице-спикер словацкого парламента Тибор Гашпар.

В конце февраля Владимир Зеленский провёл телефонный разговор с главой правительства Словакии и пригласил его в Киев, чтобы обсудить «имеющиеся вопросы». Гашпар отметил, что реакция Фицо была отрицательной.

«Премьер назвал подобные предложения неуместными и дал понять, что не планирует поездку в Киев, поскольку это было бы для него политически и с точки зрения безопасности неприемлемо. Одновременно он критиковал Зеленского за политическое давление, связанное с нефтью и энергетикой. Кроме того, ему не рекомендовали поездку в Киев по соображениям безопасности, где, по оценкам экспертов, мог бы существовать риск покушения на его жизнь», — сказал вице-спикер парламента, слова которого приводит РИА Новости.

Замглавы законодательного органа также обратил внимание на недавние слова Зеленского о премьер-министре Венгрии Викторе Орбане. Руководитель киевского режима заявлял, что знает адрес венгерского лидера.

По мнению Гашпара, это можно воспринимать как угрозу расправы над Орбаном. Вице-спикер считает, что Фицо должен учитывать это, если будет принимать решение о поездке в Киев.

Напомним, ранее Тибор Гашпар предупредил, что Братислава может заблокировать вступление Украины в Евросоюз, если конфликты со Словакией в сфере энергетики и военной помощи будут усиливаться.

Узнать больше по теме
Словакия: европейское государство с самостоятельной политикой и стратегическим положением
Словакия — государство в Центральной Европе, которое в своей политике сочетает участие в западных союзах с попытками проводить самостоятельный курс. Страна входит в ЕС и НАТО, но в последние годы всё чаще демонстрирует собственный подход к международной повестке.
Читать дальше