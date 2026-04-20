Росликов: в Латвии ученикам запретили разговаривать на русском языке в школах

Депутат Рижской думы Алексей Росликов рассказал в интервью РИА Новости, что школьникам в Латвии запретили разговаривать между собой на русском языке на территории учебных заведений даже в свободное время.
Он отметил, что многие радикально настроенные политики называют сегодня русский язык «языком для кухни».
«То есть между собой на кухне поболтайте. Понятно, что ряд законов был принят. Например, запрет ученикам в рамках школы в свободное время, но на территории школы между собой говорить на другом языке, кроме государственного», — сказал Росликов.
Также он добавил, что сегодня в стране всё чаще и чаще фиксируются случаи, когда людям отказывают в обслуживании, если клиент не начинает говорить на латышском языке.
Ранее Росликов заявил, что латвийское руководство может лишить его мандата.
Также он отмечал, что давление на русских в Латвии приведёт к отказу от их идентичности.