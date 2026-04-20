Доцент Петкилев: россиян в начале мая ждёт сокращённая рабочая неделя

Россиян в начале мая ожидает сокращённая рабочая неделя в связи с празднованием Дня весны и труда, напомнил доцент Юридического института РУДН Пётр Петкилев.

Россиян в начале мая ожидает сокращённая рабочая неделя в связи с празднованием Дня весны и труда, напомнил доцент Юридического института РУДН Пётр Петкилев.

«В текущем году праздник выпадает на пятницу, следовательно, пятница будет выходным днём. Таким образом, ожидается четыре рабочих и три нерабочих дня подряд», — цитирует эксперта РИА Новости.

При этом Петкилев уточнил, что нерабочие праздничные дни не являются основанием для снижения заработной платы сотрудникам, получающим оклад.

В Роскачестве ранее напомнили, что положено работающим в майские праздники.

Также россиян предупредили, что ряд пенсионеров получат выплаты перед праздниками.