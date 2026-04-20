Эксперт по лжи указал на отвращение у Мелони после объятий с Макроном

На лице у премьер-министра Италии Джорджии Мелони можно заметить легкое отвращение во время объятий с президентом Франции Эммануэлем Макроном на встрече в Париже, сообщил профайлер и эксперт по лжи Илья Анищенко, проанализировавший для aif.ru соответствующее видео.
Напомним, встреча Мелони и Макрона в Париже вызвала скандал из-за излишне теплого приема со стороны французского президента.
На опубликованных кадрах видно, как Макрон бросается с объятиями к вышедшей из автомобиля Мелони. Французский президент поцеловал гостью в обе щеки, а затем заключил ее в объятия и долго не отпускал.
Мелони попыталась отстраниться, но Макрон продолжал держать ее, а после начал поглаживать гостью по спине. Во время переговоров они, в частности, обсудили ситуацию вокруг Ормузского пролива.
Анищенко отметил, что Макрон излишней тактильностью, вероятно, пытается реабилитироваться перед обществом за несколько неприятных публичных инцидентов с участием его супруги Брижит.
«Мелони, судя по кадрам, ошарашена. Даже заметно легкое отвращение на ее лице. Когда Макрон поцеловал ее, она посмотрела на него и попыталась дистанцироваться, даже согнулась, настолько она была удивлена его поведению. После этого Макрон взял ее за руку и погладил. У французского президента есть некая фиксация на любвеобильные отношения. И проявляется это не только по отношению к Мелони, но и к Зеленскому, например. Они тоже прямо обнимались-обнимались при встрече. Думаю, это его способ показать, что он такой замечательный, классный, любит всех обнимать. Но у Мелони это вызвало недовольство и даже отвращение, ей явно было некомфортно», — пояснил эксперт.
