Меркурис назвал слова Лаврова о красных линиях явным предупреждением Западу

Аналитик Александр Меркурис отметил, что на Западе не должны считать, что Россия никогда не ответит на провокации.

Источник: Аргументы и факты

Слова главы МИД РФ Сергея Лаврова по поводу красных линий России являются важным предупреждением Североатлантическому альянсу, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис.

«Лавров сообщил, что, в конце концов, если красные линии действительно будут нарушены, Россия отреагирует. Похоже, он предупредил, что страны Прибалтики и Финляндия вплотную приблизились к моменту, когда Россия уже не сможет не реагировать на их действия», — сказал эксперт в своём YouTube-канале.

Меркурис призвал НАТО прислушаться к заявлению российского министра. Аналитик пояснил, что военные провокации против России могут создать проблемы для самого альянса. По мнению эксперта, ситуация зашла слишком далеко, о чём РФ ясно даёт понять США и европейским странам.

«И если эти российские красные линии будут пересечены, если беспилотники ещё нанесут удары по целям в России, действуя с территории стран Прибалтики и Финляндии, то никто на Западе не должен ошибочно полагать, что Россия никогда не ответит», — добавил он.

Напомним, ранее Сергей Лавров отметил, что РФ имеет железное терпение, но даже оно рано или поздно заканчивается. Министр также обратился к странам, которые считают Россию «бумажным тигром». Глава МИД назвал такие аналогии по отношению к РФ неприемлемыми.

Кроме того, Сергей Лавров заявил, что Североатлантический альянс переживает непростые времена. Вместе с тем, по его словам, Россия не намерена вмешиваться во внутренние процессы НАТО.

Одна из самых узнаваемых фигур российской дипломатии, Сергей Лавров занимает пост министра иностранных дел на протяжении многих лет. Его деятельность охватывает сложные переговоры на международной арене, продвижение интересов России и участие в урегулировании глобальных конфликтов. Собрали главное из его биографии.
