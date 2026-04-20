Меркурис назвал слова Лаврова о красных линиях явным предупреждением Западу

Слова главы МИД РФ Сергея Лаврова по поводу красных линий России являются важным предупреждением Североатлантическому альянсу, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис.
«Лавров сообщил, что, в конце концов, если красные линии действительно будут нарушены, Россия отреагирует. Похоже, он предупредил, что страны Прибалтики и Финляндия вплотную приблизились к моменту, когда Россия уже не сможет не реагировать на их действия», — сказал эксперт в своём YouTube-канале.
«И если эти российские красные линии будут пересечены, если беспилотники ещё нанесут удары по целям в России, действуя с территории стран Прибалтики и Финляндии, то никто на Западе не должен ошибочно полагать, что Россия никогда не ответит», — добавил он.
Напомним, ранее Сергей Лавров отметил, что РФ имеет железное терпение, но даже оно рано или поздно заканчивается. Министр также обратился к странам, которые считают Россию «бумажным тигром». Глава МИД назвал такие аналогии по отношению к РФ неприемлемыми.
Кроме того, Сергей Лавров заявил, что Североатлантический альянс переживает непростые времена. Вместе с тем, по его словам, Россия не намерена вмешиваться во внутренние процессы НАТО.