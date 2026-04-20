Михаил Котюков: Красноярск собирает инициативных и активных людей из разных уголков страны

Михаил Котюков сказал: «Важно, что Красноярск собирает инициативных и активных людей из разных уголков страны. Нашим индустриальным партнерам есть чем вас заинтересовать, а вам, судя по всему, есть что нам предложить. Сегодня мы должны помочь нашим предприятиям найти людей, которые станут частью команды российского технологического прорыва. Это важная задача. Ищем в рамках Госсовета ответы на вопросы “зачем наука регионам, как территории могут включиться и добиться какого-то результата”. Без интереса промышленности к системе образования не будет хороших выпускников. Если мы не будем в школе и университете научным лабораториям ставить запредельную планку требований к самим себе, то, скорее всего, наши предприятия не могут быть мировыми лидерами по тем продуктам, которые выпускают. Эта задача требует постоянной концентрации».