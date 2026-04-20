Михаил Котюков: Красноярск собирает инициативных и активных людей из разных уголков страны

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Губернатор Красноярского края Михаил Котюков провел встречу с молодыми учеными в рамках «Часа красноярской науки» — исследователями из Казани, Томска, Красноярска, Санкт-Петербурга, Королёва и других городов России.
Все они — участники научно-исследовательского интенсива «Химия и материаловедение для устойчивого развития и ресурсосберегающей энергетики», который состоялся в СФУ. В своем выступлении он отметил, что для достижения технологического лидерства необходима кооперация производственного сектора экономики и научного сообщества, а также объединение федеральных и региональных ресурсов.
Михаил Котюков сказал: «Важно, что Красноярск собирает инициативных и активных людей из разных уголков страны. Нашим индустриальным партнерам есть чем вас заинтересовать, а вам, судя по всему, есть что нам предложить. Сегодня мы должны помочь нашим предприятиям найти людей, которые станут частью команды российского технологического прорыва. Это важная задача. Ищем в рамках Госсовета ответы на вопросы “зачем наука регионам, как территории могут включиться и добиться какого-то результата”. Без интереса промышленности к системе образования не будет хороших выпускников. Если мы не будем в школе и университете научным лабораториям ставить запредельную планку требований к самим себе, то, скорее всего, наши предприятия не могут быть мировыми лидерами по тем продуктам, которые выпускают. Эта задача требует постоянной концентрации».
Молодежь активно интересовалась, как на сегодняшний день в крае выстроено взаимодействие местного научного сообщества с реальным сектором экономики. Обсудили вопросы внедрения искусственного интеллекта в различные отрасли, практикоориентированность тем, над которыми сейчас работают исследователи, а также перспективность кооперации российских научных центров с зарубежными. Кроме того, подняли вопрос развития инфраструктуры, необходимой для расширения исследовательских процессов, а также создания конкурентоспособных условий для привлечения и удержания кадров в научной среде.
Отметим, что «Час красноярской науки» — новый формат общения с представителями научного сообщества с непосредственным участием руководства территории и экспертов промышленного сектора края, который в свое время был инициирован главой региона.
«Предприятия, работающие на территории края, начинают понемногу ощущать вкус к науке. Вместе с тем, мы ищем новые формы кооперации сейчас. Для серьезных прорывов надо объединяться: федеральные, региональные, частные ресурсы. Тогда есть шанс, что будет результат», — отметил Михаил Котюков.
Помимо этого, команды ученых представили Губернатору ряд проектных решений реальных технологических задач, обозначенных ведущими компаниями и организациями Красноярского края — ОАО «Красцветмет», ООО «Сибур Полилаб», ООО «Полюс Проект», ФИЦ КНЦ СО РАН, АО «Германий». Запрос индустриальных партнеров — внедрение решений на основе искусственного интеллекта в научные исследования в области химии. Лучшие по мнению экспертного сообщества проекты смогут участвовать в региональных конкурсах на получение грантов от Краевого фонда науки.
В 2026 году запланировано проведение еще трех научно-исследовательских интенсивов по направлениям: аптамеры и производство радиофармацев¬ти¬че¬ских препаратов, развитие космических технологий, а также технологии ИИ для ускорения научных исследований.