Тысяча жгучих стрел: Иран подготовил особое наказание своим врагам

Военный эксперт Олег Иванников рассказал, в отношении кого в ближайшее время Иран введет санкции.

Источник: Аргументы и факты

Иран в ближайшее время введет персональные санкции в отношении агрессивно настроенных западных политиков, а также составит список недружественных стран, сообщил aif.ru советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников.

«В список людей с персональными санкциями войдут не только политические деятели Европы, но и США, Израиля, а также некоторых стран арабского региона, которые активно поддерживают западную коалицию, воюющую с Ираном. Список будет аналогичен тому, который создавала Европа. Иран будет бить врагов их же оружием. В этом списке, вероятно, будут тысячи имен», — отметил эксперт.

Иванников добавил, что санкции Ирана затронут несколько сфер.

«Санкции будут персональными. Так же как Евросоюз запрещает въезд на свою территорию военно-политическим деятелям Ирана, так и Иран запретит въезд подобным персонам из Европы, США и Израиля на свою территорию. Кроме того, санкции могут быть экономической направленности. По примеру Европы будет создан список недружественных стран, в который, к слову, войдет и Украина, присягнувшая американо-израильской коалиции. Эти санкции будут даже более болезненными, особенно для Европы, поскольку затронут топливно-энергетический комплекс. Многим европейским компаниям придется пожалеть о своих высказываниях в отношении Ирана и открытой поддержке США», — добавил военный эксперт.

По словам специалиста, в европейском политическом обществе уже наметился раскол из-за ситуации на Ближнем Востоке, поскольку ряд стран заинтересован в иранских природных ресурсах. Это вынуждает их воздерживаться от участия в американо-израильской авантюре.

Ранее стало известно, что Иран готовит жесткий ответ Каллас за слова об Ормузе.

