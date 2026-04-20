МФО стали навязывать россиянам расклады Таро, пишут СМИ

«Известия»: МФО стали навязывать россиянам расклады Таро и гороскопы.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Микрофинансовые организации стали навязывать россиянам расклады Таро и гороскопы, предупредил главный финансовый уполномоченный Юрий Воронин.

«МФО стараются продать: … сервисы по расшифровке снов, раскладам Таро, составлению натальных карт и гороскопов; программы для подбора аналогов лекарств с информацией о ценах, составе и противопоказаниях», — пишет газета «Известия» со ссылкой на Воронина.

Уточняется, что указанные «услуги» предлагаются заемщикам отдельными МФО регулярно, но большинство клиентов не обращаются за помощью с защитой своих прав, поэтому жалоб на такие практики не так много.

По данным пресс-службы Банка России, на которые ссылается газета, на рынке также навязывают юридические консультации, полисы добровольного медицинского или имущественного страхования.