МФО стали навязывать россиянам расклады Таро, пишут СМИ

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Микрофинансовые организации стали навязывать россиянам расклады Таро и гороскопы, предупредил главный финансовый уполномоченный Юрий Воронин.
«МФО стараются продать: … сервисы по расшифровке снов, раскладам Таро, составлению натальных карт и гороскопов; программы для подбора аналогов лекарств с информацией о ценах, составе и противопоказаниях», — пишет газета «Известия» со ссылкой на Воронина.
Уточняется, что указанные «услуги» предлагаются заемщикам отдельными МФО регулярно, но большинство клиентов не обращаются за помощью с защитой своих прав, поэтому жалоб на такие практики не так много.
По данным пресс-службы Банка России, на которые ссылается газета, на рынке также навязывают юридические консультации, полисы добровольного медицинского или имущественного страхования.