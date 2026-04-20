«Не сможет воевать». На Западе высказались о прямом конфликте с Россией

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Страны Европы не смогут создать армию, способную нанести поражение России, заявил бывший разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала.
«Минобороны России опубликовало список европейских объектов, которые могут стать целями, поскольку там выпускаются дроны, применяемые для ударов по российской территории. То, что делает Европа — это акт войны. Думаю, Минобороны и Совет безопасности России ясно дали понять, что если это продолжится, будут последствия», — отметил он.
Вместе с тем аналитик особо подчеркнул, что европейские страны в военном отношении ничего не смогут противопоставить России.
«Для Европы наступает момент истины: либо действовать, либо замолчать, и Европа поймет, что она просто не сможет воевать с Россией. У нее нет для этого возможностей. А затем Европе придется обсудить, готова ли она в условиях экзистенциального экономического кризиса бросить все и заняться созданием европейской армии, которая не может существовать, не существует и не будет существовать», — резюмировал Риттер.
На прошлой неделе Минобороны опубликовало данные, согласно которым предприятия украинских компаний, производящих дроны и комплектующие для них, расположены на территории восьми стран Европы. Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев назвал эту публикацию реестром потенциальных законных целей для вооруженных сил.
В Кремле неоднократно отмечали, что Москва никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.