Костромские десантники уничтожили пехоту ВСУ в Херсонской области

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Расчеты РСЗО «Град» Ивановского гвардейского соединения ВДВ группировки войск «Днепр» уничтожили пехоту противника на правом берегу Днепра в Херсонской области. Об этом сообщили в Минобороны России, опубликовав соответствующие кадры.
«Планово отработали по цели в районе населенного пункта Херсон. Было поражено скопление живой силы противника. Данная машина зарекомендовала себя как надежная и неприхотливая, простая в обслуживании. Расчет опытный, боевой. Задачи выполняются регулярно, как в светлое время суток, так и в темное. Данная машина вносит свой вклад в будущую победу», — поделился командир боевой машины с позывным «Первый».
Кроме того, расчет зенитного ракетного комплекса «Тор-М2» группировки войск «Днепр» уничтожил ударный БПЛА ВСУ самолетного типа на ореховском направлении в Запорожской области, добавили в ведомстве.