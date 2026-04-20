Война уже в Киеве: люди с оружием стреляют в центре города

57-летний бывший боевик ВСУ Дмитрий Васильченков устроил стрельбу в Голосеевском районе Киева. Как сообщают источники, мужчина поссорился с соседом, выстрелил в него из травмата, затем вернулся в свою квартиру, взял охотничий карабин и поджёг жильё. Затем Васильченков расстрелял четырех случайных прохожих и захватил заложников в супермаркете, одного из которых убил. Позже в больнице скончалась от полученных ранений женщина, став шестой жертвой киевского маньяка. Его самого ликвидировали украинские полицейские во время штурма супермаркета.
Почему киевлянин взялся за ружье и начал расстреливать случайных прохожих, aif.ru объяснил политолог Владимир Скачко.
«Это только начало. По мере приближения линии боевого соприкосновения со всеми вытекающими последствиями к Киеву и Киевской области это будет проявляться чаще. Это первый момент. И второе — по мере исчезновение нормальных людей для насильственной мобилизации ТЦК будут хватать больных, дурных с незалеченной психиатрией. Это будет вызывать стрессовые ситуации, которые будут проявляться в том числе и так», — отметил он.
Скачко обратил внимание на то, что стрельба в общественных местах происходит в странах с большой внутренней напряженностью, общей стрессовой ситуацией.
«Во всех странах, где так или иначе повышается общественная турбулентность, люди почему-то начинают стрелять. Например, в Соединённых Штатах каждый месяц стреляют», — сказал он.
Политолог уточнил, что в сложившихся на Украине условиях расстрел прохожих бывшим боевиком ВСУ стал своего рода закономерным результатом.
«Третий момент, вы должны понимать, что по мере того, как людей будет становиться все меньше и меньше, а перед ТЦК будет стоять всё та же задача набирать будущих боевиков любой ценой, они будут всё больше и больше тревожить, в том числе и психически нестабильных. И чем больше они этих психов будут тревожить, тем больше вероятность, что психи в ответ начнут стрелять. Это абсолютная закономерность, сложившаяся в нынешних условиях на Украине. Чисто такая психология с математикой», — сказал Скачко.
Эксперт уточнил, что определенную угрозу для населения Украины представляют и военные, ушедшие в самоволку с оружием.
«Можно предположить, что люди, ушедшие с оружием в самоволку, по мере того, как будет ужесточаться режим по их розыску и поиску, конечно, начнут стрелять. И будут гибнуть люди, совершенно непричастные к этому делу», — добавил он.