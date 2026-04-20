В городах центральной группы округов края обустроили около 100 общественных пространств

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Территории для преображения выбрали жители городов Дивногорск, Железногорск, Сосновоборск, Красноярск, Уяр, посёлков Берёзовка, Емельяново, Кедровый на всероссийском голосовании. Ежегодно в нем участвуют муниципальные образования с населением свыше 10 тысяч человек.
Все работы проводились по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
За восемь лет с начала реализации федеральной программы в Дивногорске обустроили набережную, площади Строителей и у ДК «Энергетик», скверы у памятников А. Е. Бочкину и «Самосвал МАЗ-525», а также возле гимназии № 10. Преобразились площадь у ДК «Молодежный» в селе Овсянка и сквер по ул. Комсомольской в поселке Усть-Мана. В Сосновоборске появились аллеи Славы и Любви, скверы Спортивный и Сказочный, площадь имени Ю. И. Матвеева. В Железногорске — общественное пространство на пр. Курчатова, сквер возле Станции юных техников, Парк культуры и отдыха, спортивная аллея и бульвар Андреева.
Жители Уяра выбрали для обустройства центральный парк, сквер на пересечении улиц Бограда-Советская, скверы на улицах Лермонтова, Калинина, Громовой, площади по улицам Молодежная и Ленина. В посёлке Берёзовка благоустроили скверы «Олени», Злобинский и Школьный, спортплощадку, набережную реки Березовка. В посёлке Емельяново появились площадь Юбилейная, памятник воинам-емельяновцам, павшим в Великой Отечественной войне 1941−1945 гг, скверы «Дорожник» и «Юность», спортивные игровые площадки на улицах Новая и Спортивная. В посёлке Кедровый благоустроили Центральную площадь, скверы «Аллея любви», на ул. Дзержинского и Центральный.
В Красноярске с момента появления нацпроекта прибавилось больше 50 современных общественных пространств для досуга. Обновились практически все набережные, многие из них стали знаковыми объектами, куда приглашают на прогулку гостей города. В каждом районе города обустроили по несколько небольших аллей, парков, скверов у дома. Заместитель министра строительства и ЖКХ края Ирина Котельникова отметила: «Для жителей городов важны пространства, которые помогают прикоснуться к природе. Любому горожанину время от времени хочется прогуляться в близлежащем парке, по набережной, заниматься спортом в оборудованных для этого местах на открытом воздухе. Семьи с детьми получили пространства, на которых и взрослый, и ребёнок могут найти интересное занятие, либо уголок для отдыха. Мы видим те положительные изменения в облике городов, где на протяжении последних лет реализуется национальный проект по благоустройству. Но мы понимаем, какой большой объём работ нам еще предстоит. В этом году в крае появятся ещё 33 новых общественных пространства, выбранных жителями, в некоторых муниципалитетах работы уже начались. Со следующей недели стартует очередное голосование за объекты благоустройства».
Всего с 2018 года в крае появилось более 270 обновленных пространств, выбранных жителями. Очередное голосование пройдёт с 21 апреля по 12 июня. Помимо нацпроекта, в крае реализуются региональные программы благоустройства. С 2020 года в центральной группе округов края преобразились улицы с прилегающими спортивными и детскими площадками в сёлах Сухобузимское, Шалинское, Партизанское, Агинское, посёлках Берёзовка, Емельяново, Большая Мурта, Козулька, Балахта, Солонцы, городах Дивногорск, Сосновоборск, Железногорск, Уяр.