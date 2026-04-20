В городах центральной группы округов края обустроили около 100 общественных пространств

В Красноярске с момента появления нацпроекта прибавилось больше 50 современных общественных пространств для досуга. Обновились практически все набережные, многие из них стали знаковыми объектами, куда приглашают на прогулку гостей города. В каждом районе города обустроили по несколько небольших аллей, парков, скверов у дома. Заместитель министра строительства и ЖКХ края Ирина Котельникова отметила: «Для жителей городов важны пространства, которые помогают прикоснуться к природе. Любому горожанину время от времени хочется прогуляться в близлежащем парке, по набережной, заниматься спортом в оборудованных для этого местах на открытом воздухе. Семьи с детьми получили пространства, на которых и взрослый, и ребёнок могут найти интересное занятие, либо уголок для отдыха. Мы видим те положительные изменения в облике городов, где на протяжении последних лет реализуется национальный проект по благоустройству. Но мы понимаем, какой большой объём работ нам еще предстоит. В этом году в крае появятся ещё 33 новых общественных пространства, выбранных жителями, в некоторых муниципалитетах работы уже начались. Со следующей недели стартует очередное голосование за объекты благоустройства».