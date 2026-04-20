В ОП предупредили, что пал сухой травы может привести к штрафу до 3 млн рублей

Несоблюдение правил пожарной безопасности во время весеннего пала сухой травы может грозить штрафом до 3 млн рублей, рассказал член комиссии Общественной палаты России по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.
По его словам, травяные палы охватывают большие площади и очень быстро распространяются, перерастая в лесные и торфяные пожары, которые могут добраться до населённых пунктов.
«Пал травы, приведший к уничтожению или повреждению лесных насаждений, квалифицируется уже как преступление и предусматривает штраф за неосторожное обращение с огнём в размере от 300 до 500 тыс. рублей, штраф за поджог в размере от 500 тыс. до 1 млн рублей и штраф в размере от 1 млн до 3 млн рублей в случае причинения ущерба на сумму свыше 50 тыс. рублей», — цитирует Машарова ТАСС.
Кроме того, уточняется, что виновного могут привлечь к обязательным, принудительным или исправительным работам, а также лишить свободы на срок до десяти лет.
