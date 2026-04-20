Юрист: установка камеры в лифте не запрещена, но требует соблюдения правил

Установка видеокамеры в лифте многоквартирного дома не запрещена, но требует соблюдения определённых законом процедур и правил. Об этом рассказал в беседе с RT член Общественной палаты России, доктор юридических наук, профессор, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.
«Лифт относится к общему имуществу собственников по статье 36 Жилищного кодекса России… Вопрос об установке видеокамеры в лифте решается на общем собрании собственников», — пояснил собеседник RT.
Отмечается, что на общем собрании принимается решение об установке камеры и определяются условия её использования: источник финансирования, место размещения и порядок доступа к записям.
«Также назначают ответственное лицо, отвечающее за техническое обслуживание камеры, хранение записей и контроль доступа к ним. Оператором персональных данных может быть управляющая компания, ТСЖ, провайдер или само собрание собственников. Причины установки — кражи, повреждение имущества или конфликты между жильцами — не влияют на порядок принятия решения о размещении видеокамеры», — добавил юрист.
По его словам, наличие каких-либо проблем может обосновывать необходимость видеонаблюдения, но не освобождает от обязанности получить решение собственников и соблюдать требования закона о персональных данных.
«Нарушение этих требований влечёт административную ответственность по ст. 13.11 КоАП России и штраф для граждан от 10 тыс. до 15 тыс. рублей. Камера записывает изображение конкретных людей: лицо, одежду, поведение. По этим признакам человека можно узнать — непосредственно или в сочетании с другой информацией, например, временем поездки или этажом», — рассказал Виноградов.
Такая видеозапись относится к обработке персональных данных, предупредил эксперт.
«Поэтому видеонаблюдение в лифте подпадает также под действие закона № 152-ФЗ “О персональных данных”, и съёмка, хранение и использование записей должны соответствовать требованиям этого закона», — добавил специалист.
Установленная камера должна быть направлена на общее пространство лифта и не может фиксировать двери квартир, окна, балконы, являющиеся личным пространством, подчеркнул собеседник RT.
«Если камера фиксирует, например, происходящее у дверей квартир, то такие действия могут квалифицироваться как нарушение конституционного права на неприкосновенность частной жизни (ст. 23 Конституции РФ) и при наличии признаков незаконного распространения повлечь уголовную ответственность по статье 137 УК России — от штрафа в размере до 200 тыс. рублей до лишения свободы сроком до двух лет», — предупредил юрист.
Отмечается, что запись звука в лифте может считаться избыточным вмешательством, если несоразмерна целям обеспечения безопасности и включает содержание разговоров в замкнутом пространстве.
Также он подчеркнул, что хранить видеозаписи необходимо таким образом, чтобы избежать утечки и несанкционированного доступа к данным.
«Если видео используется вне заявленной цели — публикуется в интернете или распространяется в чатах, — это считается нарушением закона о персональных данных. В таком случае человек, изображённый на записи, вправе обратиться к оператору видеонаблюдения с требованием удалить материал и прекратить его распространение, а при отказе — обратиться в суд за защитой своих прав», — объяснил специалист.
Самовольная установка камеры без решения собственников может быть оспорена, и оборудование придётся демонтировать за счёт лица, которое её установило, заключил юрист.
