Расчет РСЗО «Град» уничтожил скопление живой силы ВСУ в Херсоне

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. РСЗО БМ-21 «Град» отработал по цели в Херсоне и поразил скопление живой силы ВСУ, рассказал на видео Минобороны России командир расчета гвардейского артиллерийского полка Ивановского гвардейского соединения ВДВ группировки войск «Днепр» с позывным «Первый».
«Планово отработали по цели в районе населенного пункта Херсон. Было поражено скопление живой силы противника. Данная машина зарекомендовала себя как надежная и неприхотливая, простая в обслуживании. Расчет опытный, боевой. Задачи выполняются регулярно, как в светлое время суток, так и в темное. Данная машина вносит свой вклад в будущую победу», — сказал «Первый».
Как отметили в Минобороны, расчеты РСЗО БМ-21 «Град» группировки войск «Днепр» в любое время суток выполняют огневые задачи по уничтожению бронетехники, огневых средств, складов боеприпасов и укрепленных позиций ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области.