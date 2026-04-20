В МИД назвали истинную цель операции НАТО в Балтике

Грушко: операция НАТО в Балтике нацелена на ограничение грузоперевозок.

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Истинная цель операции НАТО «Балтийский часовой» — установление контроля над транспортными маршрутами и ограничение грузоперевозок, осуществляемых в интересах России, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Грушко.

Активность НАТО на Балтике создает серьезные угрозы международному судоходству и экономической деятельности, указал он.

«На данный момент в этой акватории действует группировка ОВМС НАТО в составе 1-й Постоянной военно-морской и 1-й Постоянной противоминной группы военных кораблей. В январе 2025 года была запущена операция альянса “Балтийский часовой”, истинная задача которой заключается в установлении контроля над международными транспортными маршрутами и ограничении грузоперевозок, осуществляемых в интересах России», — сказал замминистра.

В этом контексте принимаются решения о размещении дополнительной военной инфраструктуры и сил на острове Готланд, который находится в Балтийском море, добавил Грушко.

В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это «сдерживанием российской агрессии». Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше