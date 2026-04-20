В МИД назвали истинную цель операции НАТО в Балтике

Активность НАТО на Балтике создает серьезные угрозы международному судоходству и экономической деятельности, указал он.
«На данный момент в этой акватории действует группировка ОВМС НАТО в составе 1-й Постоянной военно-морской и 1-й Постоянной противоминной группы военных кораблей. В январе 2025 года была запущена операция альянса “Балтийский часовой”, истинная задача которой заключается в установлении контроля над международными транспортными маршрутами и ограничении грузоперевозок, осуществляемых в интересах России», — сказал замминистра.
В этом контексте принимаются решения о размещении дополнительной военной инфраструктуры и сил на острове Готланд, который находится в Балтийском море, добавил Грушко.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это «сдерживанием российской агрессии». Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.