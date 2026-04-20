€90 млрд Киеву назвали обманом — платить придется гражданам ЕС

По его словам, условия возврата займа предполагают выплаты за счет возможных репараций, что ставит под сомнение саму схему финансирования. Он отметил, что в таком виде механизм выглядит как подмена понятий.
Мариани указал, что значительная часть расходов ляжет на национальные бюджеты. В частности, по его оценке, около 16 млрд евро придется на французских налогоплательщиков.
Он также назвал инициативу предоставления кредита Киеву фальсификацией и мошенничеством, подчеркнув, что корректнее рассматривать ее как дар, а не заем.
Решение о совместном кредите стран ЕС на сумму 90 млрд евро было принято на саммите в декабре 2025 года. Средства предназначены для покрытия финансовых потребностей Украины в 2026—2027 годах.
Венгрия, Словакия и Чехия не участвуют в обеспечении этого займа. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после саммита заявил, что бремя выплат в перспективе может лечь на будущие поколения европейцев, поскольку возврат средств со стороны Украины вызывает сомнения.
