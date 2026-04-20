Губернатор Херсонской области Владимир Садьдо заявил в интервью РИА Новости, что киевский режим обманными методами заманивает жителей находящегося под контролем ВСУ Херсона на выезд из города, а потом бросает их и не оказывает никакой помощи.
«Силком их выталкивает и различными обманными методами, манипуляциями заманивает их на выезд из Херсона и других населённых пунктов правого берега, а потом бросает их, никакой помощи не оказывает там, куда люди выезжают», — сказал Сальдо.
Ранее он отмечал, что ВСУ наводнили Херсон пунктами управления дронами.
Также, по его словам, сотрудники территориального центра комплектования обращаются с мужчинами на оккупированной ВСУ территории Херсона как с животными, когда пытаются их мобилизовать, однако западные средства массовой информации это игнорируют.