Иран выходит победителем из навязанной войны: главная новость 20 апреля

Иран может ввести персональные санкции против враждебно настроенных западных политиков. Кто может попасть в список и что им грозит — в материале aif.ru.

Источник: Аргументы и факты

Иран готовится бить западных политиков их же оружием, поэтому в скором времени Исламская Республика расширит список людей, против которых будут введены персональные санкции.

Советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников в беседе с aif.ru рассказал, кто попадет в санкционный список Ирана и чем для них это чревато.

Напомним, в список враждебно настроенных к Ирану политиков ранее попала глава Евродипломатии Кая Каллас. Она, в частности, вызвала недовольство иранской власти своими высказываниями об Ормузском проливе.

Каллас заявила, что пролив должен быть открыт для всех стран, при этом она упомянула нормы международного права. Глава МИД Ирана Исмаил Багаи в ответ сообщил, что Евросоюз не может опираться на международное право, поскольку сам его не соблюдает, поддерживая агрессивную политику США и Израиля.

«В список людей с персональными санкциями войдут политические деятели Европы, США, Израиля и некоторых стран арабского региона, которые активно поддерживают западную коалицию, воюющую с Ираном. Список будет аналогичен тому, который создавала Европа. Иран будет бить врагов их же оружием. В этом списке будут тысячи имен», — отметил эксперт.

Иванников добавил, что санкции Ирана затронут несколько сфер, в том числе больно ударят по экономике европейских государств.

«Санкции будут персональными. Иран запретит въезд настроенным враждебно военно-политическим деятелям из Европы, США и Израиля на свою территорию. Кроме того, санкции могут быть экономической направленности. По примеру Европы будет создан список недружественных стран, в который, к слову, войдет и Украина, присягнувшая американо-израильской коалиции. Эти санкции будут даже более болезненными, особенно для Европы, поскольку затронут топливно-энергетический комплекс», — подчеркнул он.

В европейском политическом обществе, продолжил Иванников, уже наметился раскол из-за ситуации на Ближнем Востоке, поскольку ряд стран заинтересован в иранских природных ресурсах.

Ранее политолог-американист Малек Дудаков отметил, что Соединенные Штаты во время конфликта с Ираном решили вогнать страну в экономический кризис, но ударили по всему Западу.

Он также добавил, что блокадой Ормузского пролива США продемонстрировали свою неспособность разблокировать его силой.

