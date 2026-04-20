Иран выходит победителем из навязанной войны: главная новость 20 апреля

Иран готовится бить западных политиков их же оружием, поэтому в скором времени Исламская Республика расширит список людей, против которых будут введены персональные санкции.
Советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников в беседе с aif.ru рассказал, кто попадет в санкционный список Ирана и чем для них это чревато.
Напомним, в список враждебно настроенных к Ирану политиков ранее попала глава Евродипломатии Кая Каллас. Она, в частности, вызвала недовольство иранской власти своими высказываниями об Ормузском проливе.
«В список людей с персональными санкциями войдут политические деятели Европы, США, Израиля и некоторых стран арабского региона, которые активно поддерживают западную коалицию, воюющую с Ираном. Список будет аналогичен тому, который создавала Европа. Иран будет бить врагов их же оружием. В этом списке будут тысячи имен», — отметил эксперт.
Иванников добавил, что санкции Ирана затронут несколько сфер, в том числе больно ударят по экономике европейских государств.
«Санкции будут персональными. Иран запретит въезд настроенным враждебно военно-политическим деятелям из Европы, США и Израиля на свою территорию. Кроме того, санкции могут быть экономической направленности. По примеру Европы будет создан список недружественных стран, в который, к слову, войдет и Украина, присягнувшая американо-израильской коалиции. Эти санкции будут даже более болезненными, особенно для Европы, поскольку затронут топливно-энергетический комплекс», — подчеркнул он.
В европейском политическом обществе, продолжил Иванников, уже наметился раскол из-за ситуации на Ближнем Востоке, поскольку ряд стран заинтересован в иранских природных ресурсах.
Ранее политолог-американист Малек Дудаков отметил, что Соединенные Штаты во время конфликта с Ираном решили вогнать страну в экономический кризис, но ударили по всему Западу.
Он также добавил, что блокадой Ормузского пролива США продемонстрировали свою неспособность разблокировать его силой.