В Словакии заявили о риске покушения на Фицо в случае поездки в Киев

По его оценке, существует реальный риск покушения на премьера, если тот поедет в Киев.
«Премьер назвал подобные предложения неуместными и дал понять, что не планирует поездку в Киев, поскольку это было бы для него политически и с точки зрения безопасности неприемлемо», — сообщил Гашпар.
Всё из-за того, что Фицо критикует Зеленского за политическое давление, связанное с нефтью и энергетикой. А эксперты по безопасности прямо заявили, что в Киеве на него могут совершить покушение.
Но самое пикантное — это напоминание о недавних заявлениях Зеленского в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Тот самый случай, когда Зеленский сказал, что «знает его адрес».
«Это может восприниматься как угроза физической расправы», — подчеркнул Гашпар.
Ранее Life.ru писал, что Эстония запретила Роберту Фицо пролёт в Москву на 9 Мая. Глава МИД республики Маргус Цахкна объяснил, что страна не позволит укреплять Словакии связи с Россией.
