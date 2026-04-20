Мужчина погиб в результате атаки ВСУ по морскому порту в Туапсе, ещё один человек пострадал, заявил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.
Кроме того, по его словам, обломки БПЛА повредили остекление в ряде зданий на территории города, в том числе в начальной школе и детском саду, музее, церкви, многоквартирном доме, а также газовую трубу.
Помимо этого в морском порту произошло возгорание.
Несколько часов назад на территории Новороссийска и Туапсе объявляли угрозу атаки БПЛА.
Также временные ограничения на приём и выпуск самолётов вводили в аэропорту Краснодара.
Узнать больше по теме
Кубань считается продовольственной житницей России: во все уголки страны регион поставляет свеклу, пшеницу, рис, фрукты и вино. С 2015 года субъект федерации возглавляет Вениамин Кондратьев.