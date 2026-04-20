При массированной атаке БПЛА на Туапсе погиб человек

Туапсе подвергся массированной атаке БПЛА, погиб человек, еще один пострадал.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Погиб мирный житель, еще один мужчина ранен в результате массированной атаки ВСУ на Туапсе, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

«Туапсе сегодняшней ночью подвергся еще одной массированной атаке беспилотников. В результате в морском порту, по предварительной информации, погиб один мужчина… Еще один — пострадал, ему оказывают всю необходимую медицинскую помощь», — написал Кондратьев в канале на платформе Мах.

«Получаю оперативные доклады от главы муниципалитета Сергея Бойко о ситуации. В морском порту произошло возгорание. На данный момент также известно, что обломки БПЛА повредили остекление в ряде зданий на территории города, в том числе в начальной школе и детском саду, музее, церкви, многоквартирном доме, а также газовую трубу», — написал Кондратьев.

Губернатор уточнил, что на местах падения обломков БПЛА работают оперативные и специальные службы.

