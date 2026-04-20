Жителей Херсона вывозят и бросают — заявление губернатора Сальдо

Глава Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что жители подконтрольного ВСУ Херсона сталкиваются с обманом при выезде из города и затем остаются без поддержки.

Глава Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что жители подконтрольного ВСУ Херсона сталкиваются с обманом при выезде из города и затем остаются без поддержки. Об этом он сообщил в интервью РИА Новости.

По его словам, людей принуждают покидать свои дома и используют различные способы убеждения для организации выезда из Херсона и других населенных пунктов правобережья. После этого, как утверждает губернатор, помощь им не оказывается.

Сальдо отметил, что речь идет о жителях территорий на правом берегу Днепра, находящихся под контролем украинских войск.

Херсонская область расположена в нижнем течении Днепра и имеет выход к Азовскому и Черному морям. Часть региона остается под контролем ВСУ, включая город Херсон.

Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов ранее заявлял, что к августу 2025 года российские войска контролируют значительную часть территории области.

