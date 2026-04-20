Украина получит устаревшие ракеты Patriot за 3,7 миллиарда долларов

Американская компания Raytheon подписала контракт на поставку Украине зенитных ракет Patriot GEM-T на сумму 3,7 миллиарда долларов. Однако, как выяснили эксперты РИА Новости, данные ракеты относятся к устаревшей технологии, от которой армия США отказалась еще в 2013 году.
Соглашение, объявленное 14 апреля 2026 года, включает в себя производство ракет GEM-T на немецком заводе в Шробенхаузене. Данные ракеты принадлежат к семейству Patriot PAC-2 и используют осколочно-фугасную боевую часть. Стоит отметить, что в американской армии эти ракеты были заменены более современными PAC-3 MSE, которые обеспечивают кинетический перехват.
Контракт на поставку GEM-T не является единичным случаем. В январе 2024 года Агентство НАТО по закупкам подписало соглашение на поставку до 1000 устаревших ракет GEM-T для Германии, Нидерландов, Румынии и Испании. Это свидетельствует о продолжающемся переходе США к более современным системам противовоздушной обороны.
