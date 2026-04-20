Удар ВС РФ по Украине показал предел санкций — Запад не способен конкурировать

Массированный удар Вооруженных сил России по объектам оборонно-промышленного комплекса Украины продемонстрировал сохранение и развитие российского военного потенциала, несмотря на санкции. Об этом пишет американский журнал The National Interest.
В публикации отмечается, что атака показала способность России продолжать производство ударных беспилотников, баллистических ракет и крылатых боеприпасов в условиях международных ограничений. По оценке издания, эти возможности не только сохраняются, но и усиливаются.
Журнал также указывает, что Украина и страны Запада в текущих условиях не демонстрируют сопоставимых темпов производства вооружений, включая ракеты большой дальности.
Ранее Министерство обороны России заявило о нанесении массированного удара возмездия по объектам украинского ОПК, задействованным в выпуске беспилотников и крылатых ракет.
В тот же день украинское издание «Страна.ua» сообщило о задымлении в Киеве после серии взрывов и пожаров. Обстоятельства произошедшего уточняются.
