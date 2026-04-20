Фицо предупредили о риске — поездка в Киев может быть смертельно опасной

Вице-спикер парламента Словакии Тибор Гашпар заявил о рисках для безопасности премьер-министра Роберта Фицо в случае его визита в Киев. Об этом он сообщил в интервью РИА Новости.

По его словам, при оценке возможной поездки учитываются рекомендации по безопасности, включая опасения о потенциальной угрозе жизни. В парламенте допускают, что визит может сопровождаться серьезными рисками.

Ранее в офисе Владимира Зеленского сообщили о приглашении Фицо на Украину для переговоров. Сам словацкий премьер отнесся к инициативе критически и дал понять, что не планирует поездку, считая ее неприемлемой как с политической, так и с точки зрения безопасности.

Гашпар также отметил, что при принятии решения учитываются заявления Зеленского в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, которые могут восприниматься как угроза.

Ситуация развивается на фоне энергетического спора. Украина 27 января остановила транзит российской нефти по трубопроводу «Дружба» в направлении Словакии и Венгрии, сославшись на повреждения. В Братиславе считают, что инфраструктура исправна, а прекращение поставок носит политический характер.

Словакия: европейское государство с самостоятельной политикой и стратегическим положением
Словакия — государство в Центральной Европе, которое в своей политике сочетает участие в западных союзах с попытками проводить самостоятельный курс. Страна входит в ЕС и НАТО, но в последние годы всё чаще демонстрирует собственный подход к международной повестке.
