ТОС усилили удар — новая «Тосочка» изменила тактику ВС РФ на Украине

Тяжелые огнеметные системы российского производства играют ключевую роль в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщает издание Military Watch Magazine.

По его данным, значительный этап развития связан с созданием ТОС-2 «Тосочка». Система обеспечивает большую гибкость при нанесении термобарических ударов, сохраняя мобильность и сниженные эксплуатационные затраты по сравнению с предыдущими образцами.

Отмечается, что применение этих комплексов привлекло внимание из-за их характеристик в ходе боевых действий на территории Украины.

Ранее госкорпорация Ростех сообщала, что ТОС-2 вышла за рамки штурмового средства прорыва и стала более технологичным инструментом огневой поддержки. В частности, модернизированная система управления огнем позволяет точечно поражать цели.

Колесная база комплекса обеспечивает быструю переброску и развертывание на неподготовленных позициях. Система способна оперативно получать данные, взаимодействовать с командным пунктом, наносить удар и покидать позицию.

Читайте также: Вскрыт возможный след ЦРУ при ударе ВС РФ по Днепропетровску.

Узнать больше по теме
ЦРУ: история создания разведки США, структура и самые известные операции
Из всех спецслужб мира ЦРУ — одна из самых известных. В кинофильмах, видеоиграх и книгах агенты управления показаны находчивыми, смелыми и принципиальными людьми, для которых нет невыполнимых задач. Но реальность довольно сильно отличается от картинки с экрана: собрали главное об истории управления, его структуре и главных его отличиях от ФБР.
Читать дальше