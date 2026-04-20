ТОС усилили удар — новая «Тосочка» изменила тактику ВС РФ на Украине

Тяжелые огнеметные системы российского производства играют ключевую роль в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщает издание Military Watch Magazine.
По его данным, значительный этап развития связан с созданием ТОС-2 «Тосочка». Система обеспечивает большую гибкость при нанесении термобарических ударов, сохраняя мобильность и сниженные эксплуатационные затраты по сравнению с предыдущими образцами.
Отмечается, что применение этих комплексов привлекло внимание из-за их характеристик в ходе боевых действий на территории Украины.
Ранее госкорпорация Ростех сообщала, что ТОС-2 вышла за рамки штурмового средства прорыва и стала более технологичным инструментом огневой поддержки. В частности, модернизированная система управления огнем позволяет точечно поражать цели.
Колесная база комплекса обеспечивает быструю переброску и развертывание на неподготовленных позициях. Система способна оперативно получать данные, взаимодействовать с командным пунктом, наносить удар и покидать позицию.
