Крики Трампа: Белый дом трясет от проигрыша в Иране

Крушение американского истребителя, сбитого над Ираном, вызвало многочасовой скандал в Белом доме. Как сообщают американские СМИ, президент США Дональд Трамп несколько часов кричал на своих помощников. Почему он не смог справиться с эмоциями и позволил им взять верх, aif.ru рассказал политолог-американист Малек Дудаков.
«На самом деле, уже неоднократно было видно, что Дональд Трамп испытывает очевидные определенные старческие когнитивные проблемы. То есть, далеко не всегда похоже, что он имеет какое-то чёткое понимание того, что происходит вокруг него», — объяснил эксперт.
Дудаков обратил внимание на роль окружения Трампа, которое стремиться «защитить» его от негативных новостей. Если это не удается, то следует срыв.
«Играет роль и то, что он сформировал вокруг себя команду лоялистов, которые всегда с ним соглашаются и стараются доносить до него только позитивные новости. С истребителем сразу было понятно, что скрыть не удастся, поэтому пришлось об этом сообщить. И Трамп вспылил», — объяснил эксперт.
По словам политолога-американиста, из-за мессианского комплекса Трамп в случае провала испытывает когнитивный диссонанс и пытается отыграться на подчиненных.
«Трамп исходит из какого-то своего квазирелигиозного понимания происходящих событий, что вот он некая мессия, которая должна что-то миру принести. Из-за своего мессианского комплекса он верит в то, что у него должно всё получаться. Всякий раз, когда Трамп сталкивается с провалами, это у него вызывает жуткий когнитивный диссонанс. Поэтому нет ничего удивительного в том, что он кричит на своих подчинённых, пытается на ком-то отыграться за все свои провалы на иранском направлении», — добавил Дудаков.
Как сообщают американские СМИ, Трамп испугался повторения кризиса с заложниками 1979 года, когда иранские студенты ворвались в посольство США в Тегеране и взяли в заложники 66 американских дипломатов и сотрудников. Лидер США требовал немедленно провести поисковую операцию для спасения обоих членов экипажа сбитого над территорией Ирана 3 апреля. F-15E. Помощники Трампа ежеминутно получали оперативные сводки, но при этом информировали его лишь о ключевых моментах и ограждали от участия в обсуждениях, опасаясь, что своим нетерпением он навредит операции.