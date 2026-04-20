Командир Бокс: участники «Потока» надели повязки ВСУ, чтобы запутать противника

Украинские солдаты не ожидали появления более 600 бойцов ВС РФ, отметил военнослужащий.

КУРСК, 20 апреля. /ТАСС/. Принимавшие участие в операции «Поток» военные повязали себе синие повязки, которые используют солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ), чтобы запутать противника. Об этом ТАСС сообщил командир штурмового взвода группы Аида спецназа «Ахмат» лейтенант с позывным Бокс.

«Мы поменяли повязки на хохлятские (синие — прим. ТАСС). Но и без повязок были видны черные лица», — рассказал он.

По его словам, ВСУ не ожидали появления более 600 российских солдат. «Для них было дико, у них просто началось безумие, не понимали, что делать. Некоторые в ступор впадали, некоторые просто бежали во все стороны», — добавил Бокс.

Подробности будут опубликованы 26 апреля.