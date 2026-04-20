Ричмонд
+10°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Прогрессивная Болгария» лидирует на выборах после обработки 51% протоколов

Коалиция получила 44,597% голосов избирателей.

СОФИЯ, 20 апреля. /ТАСС/. Коалиция «Прогрессивная Болгария» во главе с экс-президентом Руменом Радевым лидирует на досрочных парламентских выборах в республике. Об этом свидетельствуют официальные данные подсчета 51,12% протоколов, опубликованные на сайте Центральной избирательной комиссии.

«Прогрессивная Болгария» получает 44,597% голосов избирателей. За блок партии «Продолжаем перемены» и коалиции «Демократическая Болгария» проголосовали 14,555%, за коалицию партии «Граждане за европейское развитие Болгарии» и Союза демократических сил — 12,664%, за Движение за права и свободы — 4,754%, за партию «Возрождение» — 4,657%.

Досрочные парламентские выборы состоялись в Болгарии в воскресенье, 19 апреля. За 240 мест в Народном собрании 52-го созыва боролись представители 14 партий и 10 коалиций.