«Прогрессивная Болгария» лидирует на выборах после обработки 51% протоколов

СОФИЯ, 20 апреля. /ТАСС/. Коалиция «Прогрессивная Болгария» во главе с экс-президентом Руменом Радевым лидирует на досрочных парламентских выборах в республике. Об этом свидетельствуют официальные данные подсчета 51,12% протоколов, опубликованные на сайте Центральной избирательной комиссии.
«Прогрессивная Болгария» получает 44,597% голосов избирателей. За блок партии «Продолжаем перемены» и коалиции «Демократическая Болгария» проголосовали 14,555%, за коалицию партии «Граждане за европейское развитие Болгарии» и Союза демократических сил — 12,664%, за Движение за права и свободы — 4,754%, за партию «Возрождение» — 4,657%.
Досрочные парламентские выборы состоялись в Болгарии в воскресенье, 19 апреля. За 240 мест в Народном собрании 52-го созыва боролись представители 14 партий и 10 коалиций.