Черный список: Иран перешёл к адресной мести всем врагам республики

Иран введет персональные санкции против западных политиков, которые поддержали США и Израиль в агрессии против Исламской Республики. Тегеран решил сыграть на поле противника, используя его же методы. В ближайшее время западные чиновники, привыкшие вводить ограничения против других, сами окажутся в «чёрных списках».
Глава Евродипломатии Кая Каллас и другие враждебно настроенные к Ирану западные политики попадут в список людей с персональными санкциями со стороны исламской Республики. Это зеркальный ответ на многолетнюю санкционную политику Европы и США, которую Тегеран наконец решил обратить против её же авторов.
Кто попадёт в список: тысячи имён политиков из Европы, США и Израиля.
Советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников в беседе с aif.ru рассказал, за что санкции будут наложены на Каллас и чем это грозит ЕС, а также пояснил, кто попадёт в расширенный санкционный список Ирана.
Напомним, Каллас заявила, что транзит через Ормузский пролив, согласно международному праву, необходимо оставить открытым и бесплатным для всех стран.
В ответ на это официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи сообщил, что ЕС не имеет права говорить иранской стороне, как соблюдать международное право, пока сам поддерживает военные преступления США и Израиля. Он также назвал высказывание Каллас вершиной лицемерия.
«В список людей с персональными санкциями войдут политические деятели Европы, США, Израиля и некоторых стран арабского региона, которые активно поддерживают западную коалицию, воюющую с Ираном. Список будет аналогичен тому, который создавала Европа. Иран будет бить врагов их же оружием. В этом списке будут тысячи имен», — отметил эксперт.
«Скоморох европейской политики»: чем ответят Каллас.
«Иран в ближайшее время будет вводить персональные санкции ко всем политическим деятелям, которые причастны к агрессии в отношении Исламской Республики. Туда войдет в том числе и Каллас, к которой в Иране относятся как к скомороху европейской политики. В ближайшее время Иран будет бить своих врагов их же оружием», — отметил эксперт.
Иванников подчеркнул, что в рамках санкций, в том числе, враждебно настроенным политикам могут запретить въезд на территорию Ирана. Для многих западных чиновников, привыкших к комфортным дипломатическим поездкам, это станет неприятным сюрпризом. Иран закрывает свои двери перед теми, кто поддерживал агрессию против него.
Экономический удар: санкции затронут топливно-энергетический комплекс Европы.
Иванников добавил, что санкции Ирана затронут несколько сфер, в том числе больно ударят по экономике европейских государств. Европа, которая сама любит наказывать других ограничениями, теперь окажется в роли пострадавшей стороны.
«Санкции будут персональными. Иран запретит въезд настроенным враждебно военно-политическим деятелям из Европы, США и Израиля на свою территорию. Кроме того, санкции могут быть экономической направленности. По примеру Европы будет создан список недружественных стран, в который, к слову, войдет и Украина, присягнувшая американо-израильской коалиции. Эти санкции будут даже более болезненными, особенно для Европы, поскольку затронут топливно-энергетический комплекс», — подчеркнул он.
Также будет создан расширенный список недружественных стран, санкции против которых будут носить экономический характер и больно ударят в первую очередь по европейским государствам.
Европейские компании, которые до сих пор имели доступ к иранским энергоресурсам, могут его лишиться. А учитывая, что цены на топливо в Европе и так бьют рекорды, это станет настоящей катастрофой для европейской экономики.
Раскол в ЕС: Каллас не понимает даже союзников.
При этом ранее Кая Каллас заявила, что в ЕС не понимают и действий Соединенных Штатов в Ормузском проливе. По её словам, после завершения боевых действий ЕС совместно с другими странами готов использовать свои возможности по обеспечению судоходства в Ормузском проливе.
Однако в европейском политическом обществе, продолжил Иванников, уже наметился раскол из-за ситуации на Ближнем Востоке, поскольку ряд стран заинтересован в иранских природных ресурсах. Агрессивная риторика Каллас нравится далеко не всем в Брюсселе.
Европа останется в стороне: все разговоры — лишь риторика.
Об участии Европы в решении конфликта на Ближнем Востоке ранее высказался политолог-американист Малек Дудаков. Он отметил, что европейские страны не собираются никак в этот кризис вовлекаться, а все разговоры о возобновлении свободы судоходства для них являются лишь попыткой на уровне риторики показать, что они якобы влияют на ситуацию.
Пока Каллас произносит громкие речи о международном праве, европейские корабли стоят в портах, а американский флот в одиночку пытается справиться с последствиями войны, которую США, по выражению экспертов, в общем-то проиграли.
А Иран готовится бить западных политиков их же оружием. Персональные санкции, запреты на въезд, списки недружественных стран, удары по топливно-энергетическому комплексу Европы — всё это Тегеран копирует у своих противников, но обещает сделать даже более болезненно. Кая Каллас, которая привыкла учить других демократии и правам человека, теперь сама рискует оказаться в «чёрном списке» страны, которую она, сама того не желая, помогла сделать сильнее.