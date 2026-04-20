В МИД РФ назвали цель операции НАТО «Балтийский часовой»

По словам Грушко, действия НАТО на Балтике всерьез угрожают морским перевозкам и экономике региона.
«В январе 2025 года была запущена операция альянса “Балтийский часовой”, истинная задача которой заключается в установлении контроля над международными транспортными маршрутами и ограничении грузоперевозок, осуществляемых в интересах России», — рассказал Грушко.
Как отметил замминистра, именно поэтому НАТО размещает на острове Готланд дополнительные войска и военную инфраструктуру.
Ранее Грушко отметил, что НАТО рассматривает Балтийско-Скандинавский регион как одну из наиболее вероятных зон конфликта с РФ.
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.Читать дальше