Финомбудсмен Воронин: МФО навязывают гражданам расклады Таро и гороскопы

Микрофинансовые организации (МФО) практикуют навязывание клиентам при выдаче займов различных дополнительных услуг, среди которых расклады Таро, гороскопы, подбор аналогов лекарств и даже сервисы расшифровки сновидений.
Об этом «Известиям» рассказал финомбудсмен Юрий Воронин.
Кроме того, по его словам, в списке предлагаемых «услуг» также платформы для подбора финансовых решений, обучение финансовой грамотности, юридические консультации и шаблоны документов.
Воронин отметил, что подобные практики применяются отдельными МФО регулярно, однако большинство клиентов не доходят до финансового уполномоченного за защитой своих прав, поэтому жалоб на такие случаи поступает немного.
Ранее адвокат, специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш в беседе с RT напомнила, что с 1 апреля вступил в силу ряд законодательных изменений, которые регулируют микрофинансовые организации и микрофинансирование граждан.