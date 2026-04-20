Россиянам пояснили, могут ли вегетарианцы стать донорами крови

В Национальный день донора в России (20 апреля) заведующая отделением переливания и гравитационной хирургии крови Российской детской клинической больницы Минздрава России врач-трансфузиолог Татьяна Трифонова рассказала в беседе с RT, какие распространённые представления о донорстве не соответствуют действительности.
Прежде всего эксперт развеяла миф о том, что во время сдачи крови можно заразиться ВИЧ, гепатитом и другими инфекциями.
«Риск заражения полностью исключён. Для каждой донации используются только одноразовые системы, медицинский персонал работает в одноразовых перчатках, надевая их в присутствии донора. Обработка кожи также проводится одноразовыми материалами. Донорство не входит ни в один перечень путей передачи инфекционных заболеваний», — объяснила врач.
Кроме того, многие думают, что донору нужно соблюдать строгую диету постоянно, отметила специалист.
Она подчеркнула, что постоянных ограничений нет, но подготовка к донации обязательна.
«За 48 часов необходимо исключить алкоголь и энергетики, за сутки — жирную, жареную, острую пищу, молочные продукты, орехи, семечки, а также продукты с добавками (чипсы, соусы и так далее). Такая пища может вызвать хилёз — повышение уровня жиров в крови. Плазма становится мутной и непригодной для использования, её придётся утилизировать», — пояснила собеседница RT.
Также, по её словам, существует мнение, что регулярные донации якобы приводят к анемии и болезням крови.
Как рассказала Трифонова, донация — это контролируемая кровопотеря, которую здоровый организм компенсирует самостоятельно.
«Объём строго ограничен (450 мл + 25 мл на исследования), также перед каждой донацией выполняется анализ крови, который позволяет оценить уровень гемоглобина. Если уровень гемоглобина снижается, увеличивают интервалы между донациями или временно не допускают к сдаче крови. Развитие тяжёлой анемии или заболеваний крови из-за донорства в медицинской литературе не описано», — добавила эксперт.
Помимо этого, существует убеждение, что донорство тренирует организм и помогает легче переносить кровопотерю. Это, по словам врача, скорее, правда.
«При донации активируются механизмы восстановления, усиливаются работа костного мозга и обмен веществ. По наблюдениям, доноры действительно легче переносят кровопотерю и быстрее восстанавливаются, а также имеют более низкие риски инфарктов и инсультов», — сообщила она.
Ещё многие верят в то, что вегетарианцы не могут быть донорами. Но это не является противопоказанием, заверила собеседница RT.
«Вегетарианство не является противопоказанием, но есть нюанс: животный белок содержит полный набор аминокислот, необходимых для синтеза гемоглобина. При его отсутствии восстановление может идти медленнее, поэтому важно ориентироваться на уровень гемоглобина и подбирать индивидуальный график донаций», — предупредила специалист.
Кроме того, она развеяла миф о том, что кровь нужно сдавать натощак.
«Наоборот, перед донацией обязательно нужно позавтракать. Оптимальный вариант: каша на воде, сладкий чай, сухари или несдобное печенье. Во время донации организм активно расходует глюкозу. Отсутствие завтрака повышает риск ухудшения самочувствия и обморока», — отметила специалист.
Также есть убеждение, что курильщикам нельзя сдавать кровь, заявила врач.
Она объяснила, что курение не является противопоказанием, однако важно воздержаться от курения за час до и после донации.
«Никотин в крови может быть опасен для реципиентов, особенно новорождённых. Кроме того, курение приводит к ухудшения самочувствия у самого донора и повышает риск обморока во время и после донации», — заключила собеседница RT.
