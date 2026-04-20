Министры финансов США и Катара обсудили влияние войны на Ближнем Востоке

Переговоры состоялись в пятницу, 17 апреля.
«Бессент и Аль-Кувари обсудили атаки Ирана на страны Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива, а также их региональные и глобальные экономические последствия», — отметило ведомство.
По словам американского министра, Соединённые Штаты стремятся предотвратить новые удары Ирана, а также пытаются помешать негативному влиянию ситуации на энергетические и другие рынки.
Напомним, 19 апреля агентство IRNA проинформировало, что Иран отказался участвовать во втором раунде переговоров с США, который планировалось провести в ближайшее время. Соответствующее решение принято на фоне продолжающихся разногласий между Тегераном и Вашингтоном.
Ранее также подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис предупредил, что США наращивают силы и готовятся к возобновлению боевых действий против Ирана.
В частности, по его словам, на Ближний Восток Вашингтоном направлены дополнительные корабли.