Санчес назвал причины — почему Лукашенко зовут «батькой»

Ведущий телеканала RT Рик Санчес после интервью с президентом Белоруссии Александром Лукашенко заявил, что прозвище «батька» связано с восприятием его как искреннего и близкого людям политика. Об этом он сообщил в эфире телеканала «Беларусь 1».
По словам журналиста, в ходе разговора создается ощущение общения с обычным человеком, а не с политиком. Он отметил, что белорусский лидер действует самостоятельно и не выглядит зависимым от внешнего влияния.
Санчес также заявил, что, по его мнению, часть западных политиков работает в иных интересах. В случае Лукашенко, как считает телеведущий, прослеживается ориентация на поддержку обычных граждан.
После интервью журналист передал президенту свою книгу об американской политике. Лукашенко сообщил, что планирует ознакомиться с ней с помощью младшего сына Николая, владеющего английским языком.
В завершение встречи стороны обсудили возможность совместной рыбалки.
