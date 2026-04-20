300 тысяч штыков: в Киеве может начаться страшная бойня

Расстрел прохожих устроил в Киеве бывший украинский военный. В Голосеевском районе 57-летний мужчина вышел на улицу с охотничьей винтовкой и начал стрелять. Случайными жертвами стали четверо прохожих. Затем он захватил заложников в супермаркете, где убил одного. Украинские силовики ликвидировали мужчина во время штурма. Позже от полученных ранений в больнице скончалась шестая жертва бывшего боевика ВСУ.
Комментируя эту информацию aif.ru экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник заявил, что эта стрельба в Киеве — лишь первая ласточка грядущей гражданской войны.
«Здесь нужно учитывать, что человек очень сложный путь прошёл, служил в ВСУ, вроде как его бусифицировали, то есть насильственно призвали и так далее. Украинские СМИ пытались искать российский след, потому что он родился в России. Но, скорее всего, здесь посттравматический синдром после участия в боевых действиях, потому что в такой ситуации крыша едет, когда свои против своих. Я не исключаю вот такое состояние», — сказал он.
Собеседник издания отметил, что на Украине есть серьезная проблема с адаптацией боевиков ВСУ после их демобилизации. Это вызывает серьезную социальную напряженность, что ведет к конфликтам.
«После того, как они возвращаются в силу определённых обстоятельств из зоны конфликта, они никому не нужны. Они, как правило, брошены на произвол. Есть информация, что этот стрелявший судился за свою пенсию То есть нет социальной поддержки. Вероятно, это привело к тому, что он, по сути, решился на такой безумный шаг, потому что убивал уже гражданских. Перед этим, кстати, поджёг и квартиру», — объяснил Олейник.
Экс-нардеп обратил внимание на то, что на руках у граждан на Украине может находиться до пяти миллионов единиц огнестрельного оружия.
«Министр МВД Украины некоторое время назад в интервью заявил о том, что на руках у граждан где-то 1 300 000 зарегистрированных единиц оружия и от двух до пять миллионов — незарегистрированного. Можно предположить, что внутри Украины ещё будет один этап — это внутренняя гражданская война. Те, кто придут из зоны конфликта, обязательно пойдут в дома работников ТЦК, пойдут к тем, кто занимался коррупцией, воровством и так далее. Украина, не имея сильных институциональных органов, сама не дает иного выхода гражданам, как брать в руки оружие и добиваться какой-то справедливости», — сказал он.
По словам Олейника, история в Киеве далеко не первая, когда бывший украинский военный берется за оружие в тылу.
«Это не единичный случай. Месяц-полтора назад в Черкасской области вернувшийся из зоны конфликта бывший украинский военный уложил четверых человек. Почему он взялся за оружие? Пока он был на передовой, местные органы власти по беспределу забрали землю. Вместо того, чтобы вступиться за его законные права, местный депутат направил в его сторону четырёх, скажем так, работников полиции. И он просто уложил этих четырёх насмерть. То есть, сама Украина находится в преддверии серьёзного гражданского конфликта и даже войны», — резюмировал он.
Киевский «тренд» на стрельбу по прохожим 19 апреля «поддержал» неизвестный в Чернигове. Как стало известно, мужчина открыл стрельбу из пистолета в общественном месте средь бела дня. На кадрах с места задержания стрелявшего можно увидеть, что рядом находились дети. Сообщается, что задержанный использовал стартовый пистолет, пострадавших нет.