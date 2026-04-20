Школьникам запретили говорить по-русски — заявление депутата

Депутат Рижской думы Алексей Росликов заявил, что в школах Латвии введены ограничения на использование русского языка среди учащихся даже вне уроков. Об этом он сообщил в интервью РИА Новости.
По его словам, на территории учебных заведений ученикам запрещено общаться между собой на любом языке, кроме государственного, включая свободное время. Он отметил, что подобные меры фактически ограничивают использование русского языка.
Росликов также указал, что, по его данным, аналогичная практика распространяется и на детские сады, где воспитатели препятствуют общению детей на русском языке.
Кроме того, он сообщил о случаях отказа в обслуживании, если клиент не использует латышский язык.
В июне 2025 года во время заседания парламента Латвии, где рассматривался проект декларации об устранении последствий русификации, Росликов выступал за сохранение русского языка.
Читайте также: Убийца уже внутри дома: почему массовые семейные убийства в России не обсуждают.