В ОП призвали сократить до трёх-пяти дней сроки отключения горячей воды

Заместитель секретаря Общественной палаты России Владислав Гриб выразил мнение, что отключения горячей воды «на профилактику» не должны быть более трёх-пяти дней.
По его словам, в тех случаях, где позволяют технологии, сроки таких работ надо сократить до минимума.
«В XXI веке, в наше время, современные технологии вообще позволяют обходиться без отключений. Считаю, что надо сократить профилактику до трёх-пяти дней максимум. А там, где позволяют технологии, — до одного-двух дней», — цитирует заместителя секретаря ОП ТАСС.
Гриб напомнил, что сегодня плановые отключения длятся от 10 дней до двух недель, доставляя большие неудобства жителям многоквартирных домов.
Адвокат Зульфия Атаханова ранее рассказала, что при отключении воды более чем на сутки жильцы вправе требовать перерасчёт и компенсацию.
