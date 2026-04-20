Иран давит США: сделка на Ближнем Востоке сорвана

В Белом доме президент США Дональд Трамп несколько часов кричал на своих помощников после крушения американского истребителя над Ираном. В беседе с aif.ru политолог-американист Малек Дудаков отметил, что Трамп считает себя мессией и верит в то, что у него должно всё получаться. Скандал в Белом доме связан с тем, что американский лидер пытается на ком-то отыграться за все свои провалы в Иране.
«Рейтинги Трампа существенным образом упали с начала этой войны в Иране. В отдельных опросах они уже достигли отметки в 33%, что очень низкий показатель для американского президента современной эпохи. Две трети американцев негативно воспринимают его действия в Иране и выступают за немедленное перемирие и завершение любых боевых действий. То есть, общественное давление на него оказывается колоссальное. Есть и давление экономическое: с начала этой войны цены на бензин в Америке подскочили примерно на 50%, цены на авиационный керосин и на дизель — примерно в два раза. Это уже приводит к негативным экономическим последствиям, включая серьёзный рост инфляции, который уже проявился в марте. В апреле, думаю, он будет ещё более существенным», — объяснил эксперт.
По словам политолога, сейчас Трамп оказался перед непростым выбором между заключением сделки с Ираном и новой эскалацией.
«Сейчас, я думаю, что, конечно, перед Трампом стоит дилемма. Он может попытаться хотя бы какую-то сделку с Ираном заключить, сохранить лицо, объявить о том, что это якобы победа Соединённых Штатов, хотя все будут понимать, что, конечно, никакой победой США там и не пахнет. И после этого выходить из этого конфликта, то есть искать стратегию выхода. Вариант номер два: если это всё не получается, устраивать новую эскалацию с наземной операцией или с новыми ударами по иранской гражданской инфраструктуре. Это уже, конечно, будет грозить Трампу ещё более серьёзными политическими и экономическими последствиями, которые могут привести в том числе и к коллапсу его президентства», — сказал он.
Дудаков подчеркнул, что риски в сложившейся ситуации высоки и сам Трамп начал понимать, что наземная операция в Иране может обернуться очень большими потерями среди американских военных.