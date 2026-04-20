Отвращение Мелони: Брижит обвинили в скандале с объятиями Макрона в Париже

Президент Франции Эммануэль Макрон пытался объятиями с премьер-министром Италии Джорджией Мелони реабилитироваться в глазах общества после публичных ссор со своей супругой Брижит.
Профайлер и эксперт по лжи Илья Анищенко в беседе с aif.ru объяснил странное поведение французского президента.
Встреча, которая должна была быть рядовым дипломатическим мероприятием, превратилась в неловкий спектакль, а видео с объятиями разлетелось по соцсетям, набрав миллионы просмотров.
Напомним, встреча Мелони и Макрона в Париже вызвала скандал из-за излишне теплого приема со стороны французского президента. На опубликованных кадрах видно, как Макрон бросается с объятиями к вышедшей из автомобиля Мелони. Французский президент поцеловал гостью в обе щеки, а затем заключил ее в объятия и долго не отпускал.
Мелони попыталась отстраниться, но Макрон продолжал держать ее, а затем, уже во время подъема по лестнице, начал поглаживать гостью по спине. Во время переговоров они, в частности, обсудили ситуацию вокруг Ормузского пролива — вопрос серьёзный, требующий холодного расчёта, а не демонстрации «дружеских» чувств на камеру.
«Лёгкое отвращение»: как Мелони отреагировала на выходку Макрона.
«Мелони, судя по кадрам, ошарашена. Даже заметно легкое отвращение на ее лице. Когда Макрон поцеловал ее, она посмотрела на него и попыталась дистанцироваться, даже согнулась, настолько она была удивлена его поведению. После этого Макрон взял ее за руку и погладил. У французского президента есть некая фиксация на любвеобильные отношения. И проявляется это не только по отношению к Мелони, но и к Зеленскому, например. Они тоже прямо обнимались-обнимались при встрече. Думаю, это его способ показать, что он такой замечательный, классный, любит всех обнимать. Но у Мелони это вызвало недовольство и даже отвращение, ей явно было некомфортно», — пояснил эксперт.
Профайлер отметил, что тело итальянского премьера выдавало истинные эмоции: жёсткий корпус, сведённые плечи, отсутствие ответного тепла. Она буквально терпела эти объятия. А Макрон, словно не замечая её дискомфорта, продолжал демонстрировать «дружелюбие», которое выглядело как неуместное вторжение в личное пространство.
Скандалы с Брижит: зачем Макрону показная нежность.
Анищенко, комментируя этот инцидент, отметил, что Макрон и ранее проявлял излишнюю тактильность в неуместных для этого обстоятельствах. Но корень проблемы, по мнению эксперта, глубже — французский президент пытается затмить череду публичных унижений со стороны собственной жены.
«За Макроном давно замечены подобные нелепые вещи. Например, очень часто он чуть ли не облизывал Владимира Зеленского при встрече. Он вообще контактный человек, любит обниматься. Но здесь, в публичной сфере, у него в последнее время не сильно все ладилось, в том числе, все эти конфликты при взаимодействии с его женой. Она его то ударит, то они поругаются или поспорят. И, вероятно, у него есть внутреннее желание продемонстрировать, что якобы все у него хорошо. Словно: “Вот смотрите, я обнимаюсь, целуюсь и все замечательно”. Определенный элемент показухи в этом есть, желание реабилитироваться», — пояснил эксперт.
Инцидент во Вьетнаме: Брижит отталкивает мужа на глазах у всего мира.
Один из наиболее резонансных публичных инцидентов с участием Эммануэля Макрона и его супруги Брижит произошёл 25 мая 2025 года во время визита во Вьетнам. На видео, которое попало в СМИ, видно, как после приземления самолёта Брижит двумя руками отталкивает лицо мужа, из-за чего он делает шаг назад. Позже она демонстративно отказалась от руки, которую протягивает ей муж, когда она спускается по трапу.
По заявлениям источников, близких к президенту, инцидент был «моментом близости» или «дурачеством» перед началом турне. Сам Макрон утверждал, что это была шутка, и подчёркивал, что в их отношениях нет проблем.
Некоторые СМИ и эксперты высказывали предположения о возможном разладе в семье. Врач-психиатр Василий Шуров отмечал, что поведение Брижит может демонстрировать её доминирование в отношениях и раздражение по отношению к мужу. Инцидент вызвал бурную реакцию в соцсетях и СМИ.
Итог: показуха вместо дипломатии.
Парижская встреча Макрона и Мелони стала очередной главой в череде публичных неловкостей французского президента. Его чрезмерная тактильность, которая выглядит неуместно даже с близкими союзниками, вкупе со скандальными инцидентами с Брижит создают образ человека, который отчаянно пытается доказать миру, что у него всё в порядке.
Но язык тела не обманывает: Мелони чувствовала отвращение, а Макрон — желание реабилитироваться. Дипломатия тут ни при чём. Это театр одного актёра, который, кажется, забыл, что зрители видят не только его, но и реакцию тех, кого он обнимает.