Отряд кораблей ТОФ покинул порт в Китае и продолжил дальний поход

«Отряд кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) в составе корветов “Совершенный”, “Резкий” и танкера “Печенга” завершил программу делового захода в порт Чжаньцзян Китайской Народной Республики и вышел в Южно-Китайское море для выполнения задач в соответствии с планом дальнего похода. За время пребывания в иностранном порту экипажи отряда кораблей приняли участие в протокольных мероприятиях, а также в культурной и спортивной программе», — сообщают в пресс-службе.