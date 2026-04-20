Отряд кораблей ТОФ покинул порт в Китае и продолжил дальний поход

ВЛАДИВОСТОК, 20 апреля. /ТАСС/. Отряд Тихоокеанского флота (ТОФ) завершил деловой заход в порт Чжаньцзян в КНР. Корабли вышли в Южно-Китайское море и продолжают свой дальний поход, сообщает пресс-служба ТОФ.
«Отряд кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) в составе корветов “Совершенный”, “Резкий” и танкера “Печенга” завершил программу делового захода в порт Чжаньцзян Китайской Народной Республики и вышел в Южно-Китайское море для выполнения задач в соответствии с планом дальнего похода. За время пребывания в иностранном порту экипажи отряда кораблей приняли участие в протокольных мероприятиях, а также в культурной и спортивной программе», — сообщают в пресс-службе.
Помимо этого, командование отряда провело ряд встреч с представителями ВМС Китая и руководством администрации города Чжаньцзян.
Отряд ТОФ вышел в дальний поход из Владивостока 12 февраля 2026 года для выполнения задач в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В рамках международной деятельности корабли уже совершили дружественные заходы в порты Джорджтаун (Малайзия), Тилава (Мьянма), Вишакхапатнам (Индия), Читтагонг (Бангладеш) и Сиануквиль (Камбоджа).