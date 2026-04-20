ВС РФ уничтожили разведывательные дроны ВСУ в Харьковской области

Цели выявила воздушная разведка, отметили в Минобороны.

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Операторы FPV-истребителей войск беспилотных систем группировки «Запад» уничтожили три разведывательных беспилотника ВСУ самолетного типа в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны России, опубликовав соответствующие кадры.

«Расчетами радиолокационных станций подразделения войсковой ПВО 27-й мотострелковой бригады 1-й гвардейской танковой армии группировки войск “Запад” в зоне ответственности соединения были обнаружены разведывательные беспилотные летательные аппараты и барражирующий боеприпас ВСУ. Операторами РЛС было моментально осуществлено наведение находящихся в воздухе на боевом дежурстве FPV-истребителей для перехвата вражеских БПЛА», — говорится в сообщении.

Кроме того, экипаж тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек» группировки войск «Запад» уничтожил пункт временной дислокации подразделений ВСУ на краснолиманском направлении. В военном ведомстве отметили, что уничтожение пункта обеспечило продвижение штурмовых групп ВС РФ на особо важном участке фронта.

