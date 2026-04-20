Россиянам назвали способы увеличения количества пенсионных баллов

Увеличить количество пенсионных баллов (индивидуальных пенсионных коэффициентов) можно несколькими проверенными способами. Как объяснил в беседе с RT сенатор Игорь Мурог, во‑первых, важно работать официально и получать белую зарплату.
«Чем выше доход, тем больше страховых взносов перечисляет работодатель в Социальный фонд России», — заявил он.
Во‑вторых, отсрочка выхода на пенсию даёт премиальные коэффициенты, напомнил парламентарий.
«Например, при отсрочке на пять лет годовые баллы увеличиваются в 1,45 раза, а фиксированная выплата — на 36%», — подчеркнул собеседник RT.
Кроме того, пенсионные баллы начисляются и за нестраховые периоды, добавил сенатор.
Например, за срочную службу в армии, уход за детьми, за инвалидами или пожилыми людьми, заключил Мурог.
