Минстрой России подготовит законопроект по онлайн-взысканию долгов за ЖКУ

В Минстрое России готовят законопроект об онлайн-списании долгов за жилищно-коммунальные услуги по всей России.
Как утверждают «Известия», документ внесут в Госдуму в случае успешного эксперимента, который в настоящее время проходит в 19 регионах страны.
«В случае признания результатов проведения эксперимента успешными, а также принятия соответствующего законопроекта информационное взаимодействие государственных цифровых систем может способствовать снижению общего объёма дебиторской задолженности за коммунальные услуги и топливно-энергетические ресурсы», — заявили в ведомстве.
Согласно статье нынешний эксперимент должен превратить всё в чёткий цифровой конвейер, который работает почти без участия человека.
Уточняется, что о сроках внесения инициативы в Госдуму пока неизвестно.
